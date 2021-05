Ue, al via i test sul sistema digitale del green pass: «Siamo sulla buona strada. Sarà pronto per giugno» (Di lunedì 10 maggio 2021) In Europa proseguono i preparativi per permettere lo svolgersi della stagione estiva in sicurezza, con l’obiettivo di rilanciare il turismo dopo le chiusure dovute alla pandemia di Covid-19, e dare la possibilità alle persone di viaggiare all’interno dell’Ue liberamente e senza l’obbligo di quarantena. Per fare questo, entro metà giugno Bruxelles dovrebbe attivare un green pass per i viaggi. La fase di test del digital green pass inizia oggi, 10 maggio, e riguarda 18 Stati membri più l’Islanda. «Da oggi testiamo l’interoperabilità delle strutture che produrranno i pass, il caricamento e il download dei dati. Per ora non uSiamo dati reali ma dati prova, dal primo giugno gli Stati membri potranno caricare dati reali», ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) In Europa proseguono i preparativi per permettere lo svolgersi della stagione estiva in sicurezza, con l’obiettivo di rilanciare il turismo dopo le chiusure dovute alla pandemia di Covid-19, e dare la possibilità alle persone di viaggiare all’interno dell’Ue liberamente e senza l’obbligo di quarantena. Per fare questo, entro metàBruxelles dovrebbe attivare unper i viaggi. La fase didel digitalinizia oggi, 10 maggio, e riguarda 18 Stati membri più l’Islanda. «Da oggiiamo l’interoperabilità delle strutture che produrranno i, il caricamento e il download dei dati. Per ora non udati reali ma dati prova, dal primogli Stati membri potranno caricare dati reali», ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ue, al via i primi test del sistema digitale dei pass Covid #greenpass - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Ue, al via i primi test del sistema digitale dei pass Covid #greenpass - alto_adige : Merano, dal 1° giugno via al test del minibus a chiamata da Maia Alta a Maia Bassa - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Ue, al via i primi test del sistema digitale dei pass Covid #greenpass - RobertoZucchi11 : 'IN ITALIA CI SONO LE STESSE TELECAMERE USATE PER TEST DI DOSSIERAGGIO D... -