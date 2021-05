Tuffi, Europei Budapest 2021: Italia da urlo, argento per un soffio nel team event. Oro alla Russia (Di lunedì 10 maggio 2021) Strepitosa l’Italia del team event nella prima giornata degli Europei di nuoto di Budapest 2021. La gara inaugurale dei Tuffi, non compresa nel programma olimpico e nata relativamente da pochi anni, vede il team Italiano composto da Riccardo Giovannini, Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen e Chiara Pellacani riesce a conquistare un’insperata medaglia di argento chiudendo con il super punteggio di 428.00. Si tratta della prima medaglia continentale per la squadra azzurra in questo tipo di gara. Facciamo meglio di Gran Bretagna e Germania, che erano le favorite, andiamo a medaglia e riusciamo addirittura a prendere quella d’argento, frutto soprattutto di due Tuffi semplicemente ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Strepitosa l’delnella prima giornata deglidi nuoto di. La gara inaugurale dei, non compresa nel programma olimpico e nata relativamente da pochi anni, vede ilno composto da Riccardo Giovannini, Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen e Chiara Pellacani riesce a conquistare un’insperata medaglia dichiudendo con il super punteggio di 428.00. Si tratta della prima medaglia continentale per la squadra azzurra in questo tipo di gara. Facciamo meglio di Gran Bretagna e Germania, che erano le favorite, andiamo a medaglia e riusciamo addirittura a prendere quella d’, frutto soprattutto di duesemplicemente ...

