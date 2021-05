Tragedia a Salerno, 28enne muore durante i festeggiamenti (Di lunedì 10 maggio 2021) Tragedia a Salerno durante i festeggiamenti per la promozione in Serie A della Salernitana avvenuta oggi. Incidente mortale per un giovane di 28 anni che ha purtroppo perso la vita. Stando a quanto si è appreso, il ragazzo era alla guida del motociclo quando è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Salerno, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare quanto avvenuto dato che risulta ancora poco chiara la dinamica del fatto. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021)per la promozione in Serie A della Salernitana avvenuta oggi. Incidente mortale per un giovane di 28 anni che ha purtroppo perso la vita. Stando a quanto si è appreso, il ragazzo era alla guida del motociclo quando è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare quanto avvenuto dato che risulta ancora poco chiara la dinamica del fatto.

Advertising

CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: ?? Tragedia nel corso dei festeggiamenti della #Salernitana: incidente stradale mortale sul Lungomare Trieste a Salerno. Pe… - ottopagine : Tragedia spegne la festa granata: muore ventenne #Salerno - Wilbacher : RT @SimoneGuadagnoo: Tragedia a #Salerno durante i festeggiamenti per la promozione della #Salernitana in #SerieA. È morto un giovane tifos… - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: Tragedia a #Salerno Si schianta in scooter durante i caroselli per la Serie A: morto 28enne - ASaidiani : RT @Gazzetta_it: Tragedia a #Salerno Si schianta in scooter durante i caroselli per la Serie A: morto 28enne -