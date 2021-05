Thiago Silva | “Spero di rivedere il Milan in Champions e di tornare a San Siro”

(Di martedì 11 maggio 2021), ex calciatore rossonero, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport sulla corsa allaLeague dele alla possibilità di ritrovarlo da avversario: “Penso a questo momento dal momento che sono andato via dal. Ogni anno pensavo che ilpotesse qualificarsi per la, ma quest’anno siamo vicini. Juventus-? Ho visto la partita e sono un po’ triste per i giocatori brasiliani che giocano per la Juve: Danilo, Alex Sandro, Arthur e anche Buffon, con cui ho giocato insieme a Parigi. Ilha fatto una grandissima partita e ha meritato questo risultato e secondo me merita di andare inLeague perché ha fatto un grande campionato. Sono un tifoso ...

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Silva

La presentazione del match QUI CHELSEA - Tuchel dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3 - 4 - 2 - 1 con Mendy in porta, pacchetto difensivo composto da Christensen,e Zouma. A ...La Came Dosson non si accontenta e prende il largo conGrippi, che riesce a recuperare la sfera dopo un errore di Bagatini e a trafiggere. Si va al riposo sul parziale di 4 - 2. ...Le ultime notizie sul Milan. Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha parlato di un possibile ritorno in Champions League da parte del Milan ...Thiago Silva, ex calciatore rossonero, si è così espresso a SkySport sul possibile ritorno in Champions League del Milan con la conseguente possibilità di ritrovarlo in campo ...