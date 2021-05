"Terroristi delle varianti". Bassetti, ciò che non vogliono dirci sul Covid: una bordata a Massimo Galli? (Di lunedì 10 maggio 2021) Matteo Bassetti non comprende chi fa terrorismo sulle varianti del coronavirus. "Tutti le definiscono negative, ma possono esserci anche quelle benigne e sono molte. E' un modo che ha il virus di mutare. Finora abbiamo osservato e studiato quelle maggiormente contagiose e più aggressive come la variante inglese. Ma ad oggi i vaccini a mRna funzionano". E ancora: "Per questo non comprendo molto chi, spesso senza conoscenze approfondite, da tempo specula e terrorizza sulle varianti". Difficile non leggere tra le righe il nome di Massimo Galli, il primario dell'ospedale Sacco di Milano che, in una recente intervista, a proposito delle varianti ha detto: "Quel che abbiamo ora è un ottimo vaccino per un virus che girava un anno fa in Cina. Il panorama attualmente si è molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Matteonon comprende chi fa terrorismo sulledel coronavirus. "Tutti le definiscono negative, ma possono esserci anche quelle benigne e sono molte. E' un modo che ha il virus di mutare. Finora abbiamo osservato e studiato quelle maggiormente contagiose e più aggressive come la variante inglese. Ma ad oggi i vaccini a mRna funzionano". E ancora: "Per questo non comprendo molto chi, spesso senza conoscenze approfondite, da tempo specula e terrorizza sulle". Difficile non leggere tra le righe il nome di, il primario dell'ospedale Sacco di Milano che, in una recente intervista, a propositoha detto: "Quel che abbiamo ora è un ottimo vaccino per un virus che girava un anno fa in Cina. Il panorama attualmente si è molto ...

