Tensioni a Gerusalemme, razzi di Hamas verso la città. Raid di Israele su Gaza: “Almeno nove morti, tra cui tre bambini”. Netanyahu: “Varcata la linea rossa” (Di lunedì 10 maggio 2021) Lancio di razzi su Gerusalemme, Israele risponde con Raid: Almeno 9 morti Alta tensione in Medio Oriente dopo il lancio di razzi da Gaza verso Gerusalemme, che ha provocato l’immediata risposta di Israele con un Raid sulla Striscia. Secondo quanto ricostruito, tutta ha avuto inizio nel pomeriggio di lunedì 10 maggio con un lancio di missili, Almeno sei secondo i testimoni, che da Gaza sono stati lanciati verso la zona centrale di Israele. A Gerusalemme e dintorni sono risuonate immediatamente le sirene d’allarme con la polizia che ha evacuato la Knesset, il Parlamento israeliano, e la ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Lancio disurisponde conAlta tensione in Medio Oriente dopo il lancio dida, che ha provocato l’immediata risposta dicon unsulla Striscia. Secondo quanto ricostruito, tutta ha avuto inizio nel pomeriggio di lunedì 10 maggio con un lancio di missili,sei secondo i testimoni, che dasono stati lanciatila zona centrale di. Ae dintorni sono risuonate immediatamente le sirene d’allarme con la polizia che ha evacuato la Knesset, il Parlamento israeliano, e la ...

sabrina_decarlo : RT @ItalyMFA: Min @luigidimaio: “L’Italia esprime profonda preoccupazione per l’escalation delle tensioni e delle violenze che si stanno ve… - ItalyMFA : Min @luigidimaio: “L’Italia esprime profonda preoccupazione per l’escalation delle tensioni e delle violenze che si… - Carmela_oltre : RT @rtl1025: ?? L'amministrazione #Biden ha espresso serie preoccupazioni per l'escalation delle violenze in #Israele mentre salgono le ten… - GiovyDean : Fumogeni, urla, gente che corre, bandiere che sventolano, tensioni nelle strade. Sì, a #Gerusalemme è il caos. Parl… - pixel_di : RT @rtl1025: ?? L'amministrazione #Biden ha espresso serie preoccupazioni per l'escalation delle violenze in #Israele mentre salgono le ten… -