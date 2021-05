Tavecchio: «Conte farà di tutto per restare all’Inter. Sulla Juve…» (Di lunedì 10 maggio 2021) Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento: le sue dichiarazioni sui temi attuali Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento. Le sue dichiarazioni. VAR – «All’inizio il Var gli arbitri non lo volevano, Nicchi non lo voleva. Sono stato molto insistente. Noi abbiamo toccato una cattedrale che era difficile entrare, col Var abbiamo aperto delle logiche, valutare un fatto con delle prove. L’hanno inventato nel basket o nel tennis. Condivido che questo fu un trauma per gli arbitri: ora c’è una lenta accettazione che penso porterà al rispetto della tecnologia. È ancora difficile far capire all’uomo che ha sbagliato». SUPER LEAGUE – «Il problema è che tutti gli italiani sono Contenti ma stanno ballando sul Titanic e prima o poi arriverà l’iceberg ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Carlo, ex presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento: le sue dichiarazioni sui temi attuali Carlo, ex presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento. Le sue dichiarazioni. VAR – «All’inizio il Var gli arbitri non lo volevano, Nicchi non lo voleva. Sono stato molto insistente. Noi abbiamo toccato una cattedrale che era difficile entrare, col Var abbiamo aperto delle logiche, valutare un fatto con delle prove. L’hanno inventato nel basket o nel tennis. Condivido che questo fu un trauma per gli arbitri: ora c’è una lenta accettazione che penso porterà al rispetto della tecnologia. È ancora difficile far capire all’uomo che ha sbagliato». SUPER LEAGUE – «Il problema è che tutti gli italiani sononti ma stanno ballando sul Titanic e prima o poi arriverà l’iceberg ...

