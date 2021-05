Sfugge dai genitori, il bambino di un anno e mezzo è morto in un acquitrino (Di lunedì 10 maggio 2021) Un bambino di un anno e mezzo è scappato dal controllo dei genitori cadendo in un acquitrino a Taniga, in Sardegna. Purtroppo il tragico incidente gli è stato fatale. Getty Images / Marco Di LauroDiego Santona aveva un anno e mezzo e viveva a Taniga, nell’entroterra tra Sassari e Sorso in Sardegna. Nei pressi della villetta dove vivono i genitori si era formato un acquitrino che non destava nessun sospetto di essere pericoloso. Purtroppo però il bambino nella mattinata del 5 maggio, si è allontanato dallo sguardo dei genitori finendoci dentro. Sono bastati una manciata di secondi, e quando si sono resi conto di cosa stava succedendo, hanno subito soccorso il figlio recuperandolo dalla ... Leggi su formatonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Undi unè scappato dal controllo deicadendo in una Taniga, in Sardegna. Purtroppo il tragico incidente gli è stato fatale. Getty Images / Marco Di LauroDiego Santona aveva une viveva a Taniga, nell’entroterra tra Sassari e Sorso in Sardegna. Nei pressi della villetta dove vivono isi era formato unche non destava nessun sospetto di essere pericoloso. Purtroppo però ilnella mattinata del 5 maggio, si è allontanato dallo sguardo deifinendoci dentro. Sono bastati una manciata di secondi, e quando si sono resi conto di cosa stava succedendo, hsubito soccorso il figlio recuperandolo dalla ...

Advertising

blek57 : @carlopiana @lageloni Forse le sfugge il caso Astrazeneca, con centinaia di migliaia di dosi rifiutate dai vaccinan… - Sardauker : @Frances22944078 @lageloni @DiegoManinetti E infatti in qualche regione sono già aperte, come puoi leggere dagli al… - LaCLMLRIDRA : @eNo11 @TheRub14 Come cavolo si chiama, mi sfugge il nome. Saranno i miei genitori non boomerz che magari non erano… - EpochItalia : #McALLEN, #Texas – Con gli agenti della Border Patrol sopraffatti dalle famiglie e dai minori non accompagnati, sem… - brikko69 : Secondo me questa squadra sta giocando contro la Società... Dai.... Con gli stessi abbiamo stravinto con tutti l'an… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfugge dai Top & Flop GP Spagna 2021 ... le prova tutte per dare un dispiacere a Hamilton, ma la pole gli sfugge per un pelo e la vittoria ...la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di T&F? Vuoi interagire con noi anche lontano dai ...

Il Lecce perde anche ad Empoli. Testa ai playoff, il 17 maggio giocherà la semifinale Al 36° Empoli in avanti: Stulac calcia potente dai 18 metri ma sbaglia mira. Al 39° giallo per Haas ... Al 69° Matos infila la difesa del Lecce, solita dormita, sfugge a Lucioni, e batte Gabriel. Due a ...

Sfugge dai genitori, il bambino di un anno e mezzo è morto in un acquitrino Formatonews Furgone contro mezzo pesante cantiere in sosta, morto 36enne Il furgone che sfugge al controllo del conducente, invade la corsia opposta per poi schiantarsi frontalmente contro la motrice di un mezzo pesante in sosta nei pressi di un cantiere per l'asfaltatura ...

Varianti Covid, Clerici: "Ci sono anche quelle buone, virus muta a caso" Le varianti Covid? "Ogni virus muta a caso per cercare di sfuggire alla risposta anticorpale. E, cambiando a caso, certe volte le mutazioni che fa potrebbero dargli un vantaggio, come è successo con l ...

... le prova tutte per dare un dispiacere a Hamilton, ma la pole gliper un pelo e la vittoria ...la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di T&F? Vuoi interagire con noi anche lontano...Al 36° Empoli in avanti: Stulac calcia potente18 metri ma sbaglia mira. Al 39° giallo per Haas ... Al 69° Matos infila la difesa del Lecce, solita dormita,a Lucioni, e batte Gabriel. Due a ...Il furgone che sfugge al controllo del conducente, invade la corsia opposta per poi schiantarsi frontalmente contro la motrice di un mezzo pesante in sosta nei pressi di un cantiere per l'asfaltatura ...Le varianti Covid? "Ogni virus muta a caso per cercare di sfuggire alla risposta anticorpale. E, cambiando a caso, certe volte le mutazioni che fa potrebbero dargli un vantaggio, come è successo con l ...