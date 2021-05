Serie A, oggi parte la 36a giornata. Il programma completo (Di martedì 11 maggio 2021) Stasera al “Maradona” Napoli e Udinese apriranno la 36a giornata di Serie A, turno infrasettimanale che assegnera altri punti decisivi ai fini della corsa alla Champions League. Ecco il programma completo: MARTEDI’ 11 MAGGIO Napoli-Udinese alle 20.45 MERCOLEDI’ 12 MAGGIO Cagliari-Fiorentina alle 18.30 Atalanta-Benevento alle 20.45 Bologna-Genoa alle 20.45 Inter-Roma alle 20.45 Lazio-Parma alle 20.45 Sampdoria-Spezia alle 20.45 Sassuolo-Juventus alle 20.45 Torino-Milan alle 20.45 GIOVEDI’ 13 MAGGIO Crotone-Hellas Verona Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Stasera al “Maradona” Napoli e Udinese apriranno la 36adiA, turno infrasettimanale che assegnera altri punti decisivi ai fini della corsa alla Champions League. Ecco il: MARTEDI’ 11 MAGGIO Napoli-Udinese alle 20.45 MERCOLEDI’ 12 MAGGIO Cagliari-Fiorentina alle 18.30 Atalanta-Benevento alle 20.45 Bologna-Genoa alle 20.45 Inter-Roma alle 20.45 Lazio-Parma alle 20.45 Sampdoria-Spezia alle 20.45 Sassuolo-Juventus alle 20.45 Torino-Milan alle 20.45 GIOVEDI’ 13 MAGGIO Crotone-Hellas Verona Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

