Segrate | la Rsa festeggia gli angeli in camice Gli anziani | Ci avete protetto

(Di lunedì 10 maggio 2021)(Milano), 10 maggio 2021 " "Grazie per il bene che ci date". Piovono messaggi di affetto alla Residenza San Felice , biglietti scritti a mano dagli ospiti della rsa per gli infermieri e gli ...

Negli scorsi giorni figli, figlie e parenti delle ospiti delle rsa sono stati invitati dalla ... - Nizza Monferrato (AT) Casa Mia Verdello " Verdello (BG) Mater Dei " Novara San Felice " (MI) ... Il 12 maggio sarà la Giornata Internazionale dell'Infermiere, gli ospiti della Residenza San Felice hanno confezionato braccialetti e messaggi di affetto per i loro angeli ...