Salernitana in Serie A, i complimenti dell’Inter: “Bentornata” (Di lunedì 10 maggio 2021) Arrivano i complimenti dell’Inter campione d’Italia per la Salernitana, squadra che all’ultima giornata della regular season di Serie B ha ottenuto la matematica promozione in Serie A. “Bentornata in Serie A, Salernitana!”, il tweet del club campione d’Italia. Bentornata in @SerieA @OfficialUSS1919 https://t.co/gagoPSjK1V — Inter (@Inter) May 10, 2021 Foto: Sito Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Arrivano icampione d’Italia per la, squadra che all’ultima giornata della regular season diB ha ottenuto la matematica promozione inA. “inA,!”, il tweet del club campione d’Italia.in @A @OfficialUSS1919 https://t.co/gagoPSjK1V — Inter (@Inter) May 10, 2021 Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Gazzetta_it : Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana #SerieB - CB_Ignoranza : La Salernitana è ufficialmente in Serie A. #Salernitana #SerieA #Lotito - Agenzia_Ansa : Aggredita a Salerno la figlia dell'allenatore del Pescara. La moglie di Gianluca Grassadonia sui social: 'La nostra… - stirone99 : RT @gippu1: La #Salernitana torna in serie A e questo vuol dire che dopo 73 anni tornerà in serie A il derby Salernitana-Napoli: partita se… - DanVMor : L'ultima volta della Salernitana in Serie A (a 18 squadre con 4 retrocessioni...) c'era Marco Di Vaio a fare gol be… -