Salernitana in Serie A, Castori: «Sono pronto. Non vedo l’ora» (Di lunedì 10 maggio 2021) Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha festeggiato ai microfoni di DAZN la promozione in Serie A Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha festeggiato ai microfoni di DAZN la promozione in Serie A. Le sue dichiarazioni. «Una grandissima emozione e gioia. Vincere un campionato è una cosa stupenda, soprattutto farlo in una piazza come questa. È stato un campionato molto difficile, il traguardo ci riempie di soddisfazione. Il campionato si vince col gruppo, con l’entità morale da squadra. Non esistono segreti. I ragazzi si Sono calati fin da subito in questa realtà e oggi raccolgono i frutti del lavoro. Di nuovo in Serie A? È la decima volta che vinco un campionato, considerando le altre categorie. Sono salito ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Fabrizio, allenatore della, ha festeggiato ai microfoni di DAZN la promozione inA Fabrizio, allenatore della, ha festeggiato ai microfoni di DAZN la promozione inA. Le sue dichiarazioni. «Una grandissima emozione e gioia. Vincere un campionato è una cosa stupenda, soprattutto farlo in una piazza come questa. È stato un campionato molto difficile, il traguardo ci riempie di soddisfazione. Il campionato si vince col gruppo, con l’entità morale da squadra. Non esistono segreti. I ragazzi sicalati fin da subito in questa realtà e oggi raccolgono i frutti del lavoro. Di nuovo inA? È la decima volta che vinco un campionato, considerando le altre categorie.salito ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B LA SALERNITANA PROMOSSA IN SERIE A Decisiva la vittoria 3-0 contro il Pescara #SkySport #SerieB… - Gazzetta_it : Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana #SerieB - CB_Ignoranza : La Salernitana è ufficialmente in Serie A. #Salernitana #SerieA #Lotito - gianpi36590925 : RT @bennygiardina: Prima assemblea di Lega Serie A 2021/22, il presidente della Lazio discute al telefono col patron della neopromossa Sale… - _KK_8 : RT @paranzafritta: Il presidente della Lazio mentre si congratula con il presidente della Salernitana per la promozione in serie A https://… -