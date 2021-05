Pagelle Juventus-Milan | i voti del CorSport | Calhanoglu prezioso

Advertising

GoalItalia : Le pagelle di #JuveMilan: [@romeoagresti] ?? Brahim Diaz illumina la scena ? Ronaldo non la prende mai ?? Morata… - sportmediaset : Serie A, le pagelle di #JuventusMilan: Diaz fa l'Ibra, Ronaldo è un fantasma. #SportMediaset - Gazzetta_it : #JuveMilan le #pagelle #Diaz serata da 8. #Ronaldo nullo: 4 - Dalla_SerieA : Juve- Milan, le pagelle dei bianconeri: Szczesny si riscatta solo col rigore - - PianetaMilan : #Pagelle #JuventusMilan, i voti del @CorSport: @hakanc10 prezioso - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #JuveMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juventus

35a giornata serie A, Le bocciate:voto 4 : Che questa squadra non si avvicinasse a quelle dei nove scudetti di fila lo avevamo capito tutti, ma rischiare di rimanere addirittura ...Tutte le notizie sulla squadraDove si può vedere Sassuolo-Juventus in tv e in streaming? La 36esima giornata di Serie A si giocherà tra martedì 11 e giovedì 13 2021: si parte alle 20.45 di martedì 11 con Napoli-Udinese; mercoledì ...La trentacinquesima giornata di questa Serie A 2020/2021 regala tanti goal e colpi di scena nelle sfide decisive: Cagliari tris a Benevento, Milan super!