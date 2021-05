Ora Lotito deve vendere la Salernitana, altrimenti niente Serie A (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana in Serie A. Ma non è detto che ci resti. Claudio Lotito sarà costretto venderla. Il bubbone regolamentare sta per scoppiare, considerata la tenacia del presidente della Lazio in questo caso nei panni di proprietario del club granata appena neopromosso. La U.S. Salernitana 1919 è una S.r.l. partecipata da due società: la Morgenstern S.r.l., amministrata da Marco Mezzaroma, cognato di Claudio Lotito, e la Omnia Service S.r.l., intestata a Enrico Lotito, figlio del presidente biancoceleste. Insomma è nella sostanza la seconda società di proprietà di Lotito. E gli attuali regolamenti vietano a due squadre con unico proprietario di giocare nello stesso campionato. Per ovvi motivi. Lotito due anni fa, commentando una possibile promozione della ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021) LainA. Ma non è detto che ci resti. Claudiosarà costretto venderla. Il bubbone regolamentare sta per scoppiare, considerata la tenacia del presidente della Lazio in questo caso nei panni di proprietario del club granata appena neopromosso. La U.S.1919 è una S.r.l. partecipata da due società: la Morgenstern S.r.l., amministrata da Marco Mezzaroma, cognato di Claudio, e la Omnia Service S.r.l., intestata a Enrico, figlio del presidente biancoceleste. Insomma è nella sostanza la seconda società di proprietà di. E gli attuali regolamenti vietano a due squadre con unico proprietario di giocare nello stesso campionato. Per ovvi motivi.due anni fa, commentando una possibile promozione della ...

