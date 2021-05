“NFT Quantum di McCoy” | l’arte digitale all’asta

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sono creazioni di artisti emergenti le opere che Natively Digital ha scelto per l’asta da Sotheby’s. Dal 3 al 10 giugno saranno in vendita “CryptoPunk #7523” di Larva Labs, “NFTdi” e “The shell record” di Anna Ridler. La collezione di artesono caratterizzate dalle tecniche all’avanguardia. Per “Illmatic” di Nas Eminem