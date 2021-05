(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag (Adnkronos) - Gaetanosarebbe un candidato "autorevolissimo, spero che possa essere disponibile con l'unità delle forze progressiste e il M5s". Lo ha detto Francescoa L'aria che tira parlando del voto a"è uno dei candidati più autorevoli assoluto, il napoletano più autorevole chepuò mettere sul tavolo, con tutte le forze politiche -ha aggiunto il responsabile Enti locali del Pd-. A Deche il candidato dilo scelgono i, così come a Salerno loi salernitani. Il candidato dideve essere di tutti ie lo decideranno i. A noi...

Advertising

alessan47586283 : RT @ardigiorgio: Boccia ha già trovato la parola d’ordine per vincere a Roma “sennò torna alemanno”. Testuale. E A Napoli chi torna, la cam… - TV7Benevento : Napoli: Boccia, 'Manfredi ci piace molto e a De Luca dico, decidono i napoletani'... - sbrando72 : Sindaco di Napoli, Boccia (Pd) lancia Manfredi: candidato più autorevole - corrmezzogiorno : #Napoli Sindaco di Napoli, nel Pd Boccia lancia Manfredi: candidato più autorevole - Lucia39134555 : RT @ardigiorgio: Boccia ha già trovato la parola d’ordine per vincere a Roma “sennò torna alemanno”. Testuale. E A Napoli chi torna, la cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Boccia

Metro

A domanda precisa sul suo "no" alla candidatura a sindaco didel presidente della Camera, il governatore ha spiegato: "Di cose se ne dicono tante.aveva imprudentemente diffuso ottimistiche previsioni su un accordo ormai a portata di mano. ... Conte: Manifesto 'Cinque Stelle europee'/ "Salario minimo, sanità e umanesimo Ue" Anche a...«De Luca non pone veti su nessuno», dice il responsabile nazionale Enti locali del Pd, Francesco Boccia all’Aria che tira, per poi aggiungere: «A Salerno decidono i salernitani, a Napoli i napoletani.Roma, 10 mag (Adnkronos) – Gaetano Manfredi sarebbe un candidato “autorevolissimo, spero che possa essere disponibile con l’unità delle forze progressiste e il M5s”. Lo ha detto Francesco Boccia a L’a ...