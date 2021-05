Migranti | Letta | Irini si trasformi in missione Sar

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Letta

la Repubblica

Quello deiè "oggettivamente è un grande problema che va gestito facendo pressione in modo ... Lo ha detto il segretario del Pd Enricoa Forrest su Radio1. "Inoltre vanno applicate a ...... il temaritorna in primo piano. E mentre Matteo Salvini chiede un vertice urgente di governo e Giorgia Meloni rilancia il "blocco navale", il segretario del Pd Enricotorna a ...Un punto sul quale oggi interviene il segretario del Pd Enrico Letta che chiede che la missione europea Irini, che ha come missione la lotta ai trafficanti di armi e petrolio, si trasformi in una ..."Rimane il gesto vigliacco e violento dei tre, tutti ventimigliesi". Si sono dichiarati pentiti di quanto fatto. Il migrante, un 23enne della Guinea e irregolare, non ha riportato gravi ferite.