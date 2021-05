L'ex vice comandante della polizia locale di Olbia Soro muore improvvisamente (Di lunedì 10 maggio 2021) (Visited 434 times, 434 visits today) Notizie Simili: Radiologia: quando la tecnologia è al servizio della… Tamponi, scuola e contagi: le domande di un padre… Dai parenti agli ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 10 maggio 2021) (Visited 434 times, 434 visits today) Notizie Simili: Radiologia: quando la tecnologia è al servizio… Tamponi, scuola e contagi: le domande di un padre… Dai parenti agli ...

Ultime Notizie dalla rete : vice comandante L'ex vice comandante della polizia locale di Olbia Soro muore improvvisamente La morte del vice comandante Soro a Olbia. È deceduto, questa mattina, colpito da un infarto, all'età di 64 anni, Ermanno Soro, originario di Golfo Aranci, già vice comandante della polizia locale di Olbia. Quando ...

