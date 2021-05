Le cave chiudono ma l’economia circolare non decolla

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 10 maggio 2021) Un primo test per il Recovery Plan viene dal più elementare degli indicatori: l’efficienza nell’uso della materia. Negli ultimi 50 anni l’attività estrattiva è quadruplicata e i rifiuti sono arrivati a 4 miliardi di tonnellate annue. Una tendenza che spesso viene definita “insostenibile”. Ma che vuol dire “insostenibile”? Per dare un senso concreto a questo aggettivo si può immaginare una bilancia a due piatti. Su uno mettiamo i beni artificiali che produciamo scavando il pianeta, sull’altro il frutto dell’attività della natura. L’anno scorso, per la prima volta, i due piatti sono andati in equilibrio. E quest’anno, o il prossimo, quello del mondo artificiale diventerà più pesante dell’altro. Con il piccolo corollario che mentre il piatto della natura resta pulito perché in quasi 4 miliardi di anni di evoluzione la vita ha imparato a evitare i rifiuti riciclando tutto, quello umano ...