Laura Ziliani | la mamma di tre figlie scomparsa nel nulla

(Di lunedì 10 maggio 2021) La donna, 55 anni, è uscita di casa per una passeggiata a Temù (in provincia di Brescia) ed è sparita da sabato mattina. Più di centoventi persone impegnate nelle ...

La donna, 55 anni, è uscita di casa per una passeggiata a Temù (in provincia di Brescia) ed è sparita da sabato mattina. Più di centoventi persone impegnate nelle ricerche. Proseguono da ormai due giorni, e purtroppo senza esito, le ricerche di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù. La donna è uscita di casa sabato, intorno alle 7, diretta verso la località di Garìo, sopra Villa Dalegno, per una breve passeggiata.