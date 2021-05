Kim Kardashian, il fotoritocco venuto malissimo: «Piede con solo 4 dita?». Fan increduli (Di lunedì 10 maggio 2021) Kim Kardashian fa sempre discutere. Questa volta la regina dei social si è fatta prendere la mano nel ritoccare una foto. Infatti, sui social, in una foto all’interno di un post, viene ritratta su una spiaggia in bikini, secondo molti commentatori le mancherebbe un dito del Piede. Alcuni dei suo fan, sconcertat, la punzecchiano nei commenti, segnalando la clamorosa svista. Un classico “epic fail”, come si usa dire sui social: un errore marchiano, evidente che finisce sotto gli occhi di tutti. Critiche e difese – Una foto che la quarantenne star dei reality, si è trasformata in un boomerang. Nella foto, Kim si appoggia a un tronco di un albero con il Piede destro poggiato contro il ramo. Ma le curve della bomba sexy stavolta lasciano spazio ad altri commenti: «solo 4 dita?» e un altro ha aggiunto: «Ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 10 maggio 2021) Kimfa sempre discutere. Questa volta la regina dei social si è fatta prendere la mano nel ritoccare una foto. Infatti, sui social, in una foto all’interno di un post, viene ritratta su una spiaggia in bikini, secondo molti commentatori le mancherebbe un dito del. Alcuni dei suo fan, sconcertat, la punzecchiano nei commenti, segnalando la clamorosa svista. Un classico “epic fail”, come si usa dire sui social: un errore marchiano, evidente che finisce sotto gli occhi di tutti. Critiche e difese – Una foto che la quarantenne star dei reality, si è trasformata in un boomerang. Nella foto, Kim si appoggia a un tronco di un albero con ildestro poggiato contro il ramo. Ma le curve della bomba sexy stavolta lasciano spazio ad altri commenti: «?» e un altro ha aggiunto: «Ha ...

swagtroia : @carlxotta viva i fianchi larghi pensa a kim kardashian ?? - occhiaiedibresh : stanotte ho sognato di scoparmi kim kardashian poi è arrivato kanye e mi sono svegliato dalla paura - ticino_live : Post Edited: Kim Kardashian coinvolta nel furto di una statua di epoca romana - ticino_live : Kim Kardashian coinvolta nel furto di una statua di epoca romana - SirCambiaNome : RT @franciiscooo8: Non entro più nei pantaloni, prima non ci entravo per un motivo ora non ci entro perché ho il culone come kim kardashian -