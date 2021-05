Kate Middleton ha appena festeggiato 10 anni di nozze con William (Di lunedì 10 maggio 2021) Quando si dice: la famiglia perfetta. Il calendario di eventi privati dei duchi di Cambridge quest’anno ha favorito una serrata pubblicazione di immagini, foto e video, che hanno aperto diversi spiragli nella vita dei principini, amatissimi dal pubblico britannico e non solo. La prima occasione – questa triste, purtroppo – è stata la dipartita del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta per 73 anni, molto raccontato dalla macchina social di Palazzo nel ruolo di bisnonno premuroso, ironico, amorevole. Il 12 aprile, tre giorni dopo la sua morte, sul profilo Instagram kensingtonroyal è apparsa una bellissima fotografia scattata da Kate, come tutte quelle che ritraggono i suoi figli: George accanto a Filippo sulla sua carrozza scoperta. L’immagine è corredata da un testo vibrante scritto da William: “Non ... Leggi su newsitaliane (Di lunedì 10 maggio 2021) Quando si dice: la famiglia perfetta. Il calendario di eventi privati dei duchi di Cambridge quest’anno ha favorito una serrata pubblicazione di immagini, foto e video, che hanno aperto diversi spiragli nella vita dei principini, amatissimi dal pubblico britco e non solo. La prima occasione – questa triste, purtroppo – è stata la dipartita del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta per 73, molto raccontato dalla macchina social di Palazzo nel ruolo di bisnonno premuroso, ironico, amorevole. Il 12 aprile, tre giorni dopo la sua morte, sul profilo Instagram kensingtonroyal è apparsa una bellissima fotografia scattata da, come tutte quelle che ritraggono i suoi figli: George accanto a Filippo sulla sua carrozza scoperta. L’immagine è corredata da un testo vibrante scritto da: “Non ...

