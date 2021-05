Juventus, tre sconfitte casalinghe in una stagione: Pirlo peggio di Conte e Allegri (Di lunedì 10 maggio 2021) Tre sconfitte tra le mura amiche dell’Allianz Stadium in una sola stagione per la Juventus allenata da Andrea Pirlo. Ennesima statistica emblematica che sottolinea la pessima stagione dei bianconeri, specialmente a rapporto con le precedenti. La Vecchia Signora ha perso in casa contro Milan e Fiorentina per 3-0, oltre a Benevento per 1-0. Tre ko, peraltro senza segnare gol, che rappresentano una novità per il club. Nei cinque anni sotto la guida di Massimiliano Allegri, la Juventus aveva perso appena tre volte in casa: nella stagione 2015/2016 contro l’Udinese per 1-0, e nella stagione 2017/2018 contro Lazio (2-1) e Napoli (1-0). Ancora meglio era riuscito a fare Antonio Conte, seppur nell’arco di tre stagioni. Nella ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Tretra le mura amiche dell’Allianz Stadium in una solaper laallenata da Andrea. Ennesima statistica emblematica che sottolinea la pessimadei bianconeri, specialmente a rapporto con le precedenti. La Vecchia Signora ha perso in casa contro Milan e Fiorentina per 3-0, oltre a Benevento per 1-0. Tre ko, peraltro senza segnare gol, che rappresentano una novità per il club. Nei cinque anni sotto la guida di Massimiliano, laaveva perso appena tre volte in casa: nella2015/2016 contro l’Udinese per 1-0, e nella2017/2018 contro Lazio (2-1) e Napoli (1-0). Ancora meglio era riuscito a fare Antonio, seppur nell’arco di tre stagioni. Nella ...

