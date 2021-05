Israele | raid contro Gaza | 20 vittime | 9 sono minorenni Netanyahu | «Varcata la linea rossa»

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tensione altissima a Gerusalemme. È scaduto alle 17 (ora italiana) l’ultimatum fissato da Hamas perché le autorità israeliane ritirassero i soldati dalla Spianata delle Moschee e dal quartiere di Sheikh Jarrah e rilasciassero i manifestanti palestinesi arrestati. «Siete stati avvertiti», ha detto il portavoce dell’ala militare di Hamas, Abu Odeiba. Gerusalemme e altre cittadine limitrofestate inondate dal suono delle sirene di allarme per la pioggia di razzi in arrivo. I media locali hanno riferito che siudite esplosioni nella città, teatro delle proteste nelle ultime settimane per lo sfratto di famiglie arabe dal quartiere di Sheikh Jarrah. Le città di Tel Aviv, Rishon Lezion e Ramat Gan hanno aperto i rifugi pubblici anti missile. Il lancio dei razzisette i missili lanciati dalla Striscia di ...