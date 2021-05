Inferno sulla Pontina, 4 tamponamenti con feriti: traffico paralizzato in entrambe le direzioni (Di lunedì 10 maggio 2021) Pomeriggio da incubo sulla Pontina, dove si sono verificati in pochi minuti l’uno dall’altro (e a brevissima distanza l’uno dall’altro) ben 4 tamponamenti. In direzione Roma Di questi, 3 sono in direzione Roma, nel tratto che va dall’uscita per Tor de Cenci a Spinaceto. Andando in ordine di posizione, il primo tamponamento si trova propio all’altezza dell’uscita per Tor De Cenci. Nel maxi tamponamento a catena sono rimaste coinvolte 4 auto. Il secondo, che è anche il più grave, è avvenuto all’altezza di Spinaceto e ha coinvolto 2 auto che si sono scontrate in maniera molto violenta, prima tra loro, poi anche contro il guard rail. Sembrerebbe che in questo scontro ci siano stati feriti, dato che sul posto sono intervenute 2 ambulanze del 118. L’ultimo, a circa 100 metri dall’altro, ha coinvolto altre 2 auto. Questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) Pomeriggio da incubo, dove si sono verificati in pochi minuti l’uno dall’altro (e a brevissima distanza l’uno dall’altro) ben 4. In direzione Roma Di questi, 3 sono in direzione Roma, nel tratto che va dall’uscita per Tor de Cenci a Spinaceto. Andando in ordine di posizione, il primo tamponamento si trova propio all’altezza dell’uscita per Tor De Cenci. Nel maxi tamponamento a catena sono rimaste coinvolte 4 auto. Il secondo, che è anche il più grave, è avvenuto all’altezza di Spinaceto e ha coinvolto 2 auto che si sono scontrate in maniera molto violenta, prima tra loro, poi anche contro il guard rail. Sembrerebbe che in questo scontro ci siano stati, dato che sul posto sono intervenute 2 ambulanze del 118. L’ultimo, a circa 100 metri dall’altro, ha coinvolto altre 2 auto. Questa ...

