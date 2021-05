Il padre di un 11enne della Georgia aveva già allertato i dirigenti ma nessuno avrebbe fatto nulla

(Di lunedì 10 maggio 2021) Bambino si getta dallo scuolabus in corsa per sfuggire ai bulli: aperta un’indagine: mesi fa il genitoregià denunciato vessazioni al figlio Bambino si getta dallo scuolabus in corsa per sfuggire ai bulli: aperta un’indagine su Notizie.it.

Secondo il padre del ragazzo, il figlio lo avrebbe fatto per sfuggire alle angherie dei bulli dopo che i funzionari della Youth Middle School di Loganville, non sono riusciti ad intervenire.