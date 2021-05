Il Milan passa allo Stadium con un clamoroso 3 - 0. Juventus sempre più in crisi (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Milan abbatte la Juventus nello spareggio Champions di Torino dominato dalla squadra di Pioli. La rete di Brahim Diaz - favorita da un'uscita timida di Sczeszny - spezza l'equilibrio con l'ok del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilabbatte lanello spareggio Champions di Torino dominato dalla squadra di Pioli. La rete di Brahim Diaz - favorita da un'uscita timida di Sczeszny - spezza l'equilibrio con l'ok del ...

Advertising

daju29ro : Il Milan passa allo Stadium - Giulialoglisci0 : @__mat_01 Vabbè io dico solo che se la Juve gioca così pure tra qualche giorno in coppa Italia, l'Atalanta passa fa… - Michele77923129 : @EmilioRavizza La fede Granata è sempre la fede granata ma lo schifo che c'è in serie a è imbarazzante hanno fatto… - bozz_ferrari : RT @ultimenotizie: Nella lotta per un posto Champions impresa del Milan, che nel posticipo passa 3-0 sul campo della Juventus (a segno Diaz… - Anakin77cr : @Juventina962 @Fede_Spera86 @Skysurfer72 No passa il Milan sei sotto 3-1 3-0 -