(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Si può commettere unlegato a un calcio di rigore, a un autogol, a una valutazione tecnica, ma abbandonerei le logicheste che fanno parte di un”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabrielea margine di un incontro con i dirigenti della Lnd a Napoli riferendosi alle polemiche arbitrali del presidente deldopo il ko con il Cagliari. “Io sono molto amico del presidente Vigorito – ha aggiunto – ci siamo scritti nonieri ma da diverso tempo. Ma bisogna distinguere gli errori tecnici e se ci sono, bisogna valutarli e prendere provvedimenti senza superare mai il limite del rispetto nonchi lavora in questo mondo. Abbandoniamo fantasie ...

Advertising

infoitsport : Benevento, Gravina contro Vigorito: «Cose degne dei cartoni animati» - anteprima24 : ** #Gravina: 'A ##Benevento solo un #Errore, non #Complotti da cartone animato' ** - generacomplotti : RT @mattinodinapoli: #gravina a Vigorito: «Basta logica complotti sono cose degne dei cartoni animati» - mattinodinapoli : #gravina a Vigorito: «Basta logica complotti sono cose degne dei cartoni animati» - napolista : In sette giorni Cagliari favorito da Mazzoleni contro Napoli e Benevento, decide lui al Var mentre dovrebbero decid… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Benevento

Gabriele, presidente della Federcalcio , è intervenuto sul caso Mazzoleni -in occasione dell'incontro a Napoli con il presidente del comitato regionale Carmine Zigarelli e i rappresentanti ......continua ad essere nel caso e l'arrivo a Napoli di Gabrieleè il momento per rivolgergli qualche domanda. Il dirigente è atteso all'Hotel Mediterraneo e la sua visita arriva dopo- ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato a parlare della situazione attuale vissuta dal panorama calcistico italiano.Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, interviene sul caso Mazzoleni-Benevento. Il numero uno del calcio italiano è a Napoli per incontrare il presidente del comitato ...