Francesco Oppini mal digerisce la perdita dello Juventus ed Enock lo prende in giro

Francesco Maria Oppini non accetta la sconfitta della Juventus e lo rende pubblico attraverso un indignato post di Instagram con il quale si è guadagnato molti insulti specie tra i tifosi dell'Inter. Il figlio di Alba Parietti si prende anche lo sfottò da parte di Enock, il fratello di Mario Balotelli. Chissà cosa dirà stasera ospite di Tiki Taka…

Il post su Instagram

"Complimenti a chi ha detronizzato la "Vecchia Signora" dopo 108 mesi, 472 settimane, 3282 giorni…", ha scritto polemicamente Francesco Maria Oppini su un post di Instagram. "Chi sa vincere, sa anche perdere. Ci rivediamo presto, anzi, prestissimo!".

