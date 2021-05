Ferie a rischio, OSS minaccia Direttore: licenziato. (Di lunedì 10 maggio 2021) Ferie a rischio, Operatore Socio Sanitario perde le staffe e minaccia il Direttore. licenziato in tronco per giusta causa. Un OSS di 48 anni ha perso il lavoro a causa delle minacce mosse verso il Direttore sanitario del gruppo privato dove lavorava. Alla base del colpo di testa la minaccia di sconvolgimento del piano Ferie, attualmente in discussione con i sindacati coinvolti. In particolare l’Azienda si è vista dover riponderare il piano Ferie a causa della fuoriuscita di personale verso il settore pubblico, oltre a una malattia lunga che non si risolverà prima di estate inoltrata. All’annuncio l’OSS ha reagito con veemenza arrivando a minacciare rissa con il Direttore Sanitario. Una volta ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021), Operatore Socio Sanitario perde le staffe eilin tronco per giusta causa. Un OSS di 48 anni ha perso il lavoro a causa delle minacce mosse verso ilsanitario del gruppo privato dove lavorava. Alla base del colpo di testa ladi sconvolgimento del piano, attualmente in discussione con i sindacati coinvolti. In particolare l’Azienda si è vista dover riponderare il pianoa causa della fuoriuscita di personale verso il settore pubblico, oltre a una malattia lunga che non si risolverà prima di estate inoltrata. All’annuncio l’OSS ha reagito con veemenza arrivando are rissa con ilSanitario. Una volta ...

