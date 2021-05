F1, Michael Masi: “Il team radio di Toto Wolff? Nulla di strano, d’ora in avanti saranno trasmessi come per i piloti” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Gran Premio di Spagna 2021 di Formula Uno, oltre ad averci proposto l’ennesimo capitolo della saga tra Lewis Hamilton (ancora una volta stellare) e Max Verstappen, ha segnato un momento “storico” per così dire, a livello di comunicazione tra team e direzione corsa. Eravamo nel corso del ventiseiesimo giro, quando viene mandato in diretta tv un messaggio radio di Toto Wolff, team principal della Mercedes, rivolto a Michael Masi, direttore di corsa. Il numero uno di Brackley, particolarmente piccato, chiedeva a gran voce: “Michael, bandiere blu!” dato che la Haas di Nikita Mazepin stava rendendo complicato il doppiaggio di Lewis Hamilton, nel momento nel quale provava a mettere pressione a Max Verstappen. “Michael, questo ragazzo ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Gran Premio di Spagna 2021 di Formula Uno, oltre ad averci proposto l’ennesimo capitolo della saga tra Lewis Hamilton (ancora una volta stellare) e Max Verstappen, ha segnato un momento “storico” per così dire, a livello di comunicazione trae direzione corsa. Eravamo nel corso del ventiseiesimo giro, quando viene mandato in diretta tv un messaggiodiprincipal della Mercedes, rivolto a, direttore di corsa. Il numero uno di Brackley, particolarmente piccato, chiedeva a gran voce: “, bandiere blu!” dato che la Haas di Nikita Mazepin stava rendendo complicato il doppiaggio di Lewis Hamilton, nel momento nel quale provava a mettere pressione a Max Verstappen. “, questo ragazzo ci ...

