Enrico Montesano che vede segni divini in cielo al termine di una manifestazione (Di lunedì 10 maggio 2021) Si scrive Enrico Montesano, si legge Costantino (non l'ex tronista, ma l'imperatore romano). L'attore romano tanto amato dai negazionisti e dai no mask per le sue posizioni sulla pandemia e sull'emergenza sanitaria, ha visto nel cielo alcuni segnali di approvazione divina dopo una manifestazione di piazza sulle riaperture. Una sorta di "In hoc signo vinces" di capitolina memoria. Ma se la battaglia di Ponte Milvio aveva come nemico Massenzio per il predominio dell'impero, quella del comico romano ha come nemico il buon senso e la lucidità. Sabato scorso (8 maggio), a Roma, è andata in scena la manifestazione Piazze Libere. Tra i protagonisti che si sono avvicendati sul palco c'è stato anche Enrico Montesano che – da quasi un anno – non ha mai celato le sue perplessità ...

