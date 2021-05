Energia pulita e consumi intelligenti, E.On per un futuro più verde (Di lunedì 10 maggio 2021) Agire insieme per costruire un futuro sostenibile e mettersi in gioco come comunità con un obiettivo: sviluppare un potenziale di progresso illimitato. E’ questo l’obiettivo di E.on Italia che, nella prima edizione del Profilo di Sostenibilità, racconta i principali traguardi economici, ambientali e sociali conseguiti nel 2020 dimostrando come un modello di business responsabile e sostenibile può produrre risultati concreti. Il nostro gruppo, spiega all’Adnkronos, Marcello Donini, Corporate Social Responsibility Manager di E.On Italia, “da tempo si è posto l’ambizione di mettere in campo azioni per contrastare il climate change e favorire la sostenibilità nell’accezione più ampia possibile. A dimostrarlo è anche il percorso dell’azienda che a partire dal 2016 ha ceduto tutti gli asset di generazione da fonte fossile. Una scelta significativa che ha trasferito ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) Agire insieme per costruire unsostenibile e mettersi in gioco come comunità con un obiettivo: sviluppare un potenziale di progresso illimitato. E’ questo l’obiettivo di E.on Italia che, nella prima edizione del Profilo di Sostenibilità, racconta i principali traguardi economici, ambientali e sociali conseguiti nel 2020 dimostrando come un modello di business responsabile e sostenibile può produrre risultati concreti. Il nostro gruppo, spiega all’Adnkronos, Marcello Donini, Corporate Social Responsibility Manager di E.On Italia, “da tempo si è posto l’ambizione di mettere in campo azioni per contrastare il climate change e favorire la sostenibilità nell’accezione più ampia possibile. A dimostrarlo è anche il percorso dell’azienda che a partire dal 2016 ha ceduto tutti gli asset di generazione da fonte fossile. Una scelta significativa che ha trasferito ...

