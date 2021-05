Dimesso studente di Fano sottoposto a TSO Risolutiva la mobilitazione dei cittadini

Leggi su cityroma

(Di lunedì 10 maggio 2021) Valerio, il ragazzo 18enne diche è stato costretto a un ricovero per essersi rifiutato di indossarela mascherina in classe – è statoalle 13 di oggi dall’Ospedale San Savatore di Muragliadi Pesaro. La conferma arriva da fonti vicine al senatore che ha visitato il ragazzo nella giornata di ieri.ladeie degli attivisti che hanno chiesto spiegazioni e sollecitato le istituzioni. Le dimissioni dal nosocomio erano previste per mercoledì 12 maggio. Tuttora da accertare le responsabilità in seno al plesso scolastico e quelle del sindaco Massimo Seri, che ha firmato per autorizzare il ricovero forzato e dunque il TSO. Sulla vicenda sono state annunciate interrogazioni parlamentari. ...