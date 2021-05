Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 11 maggio 2021: Aziz abbandona Mihriban e la Turchia (Di lunedì 10 maggio 2021) Nelle anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, che torna martedì 11 maggio 2021 alle 16:35 su Canale 5, Aziz decide di abbandonare tutto e tutti e partire. Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di martedì 11 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni prospettano grossi cambiamenti per la famiglia Divit. Stanco delle continue liti con la sua ex moglie, che non accennano a placarsi per via della gelosia della sua compagna e delle continue frecciatine di Huma, Aziz prende una decisione drastica: lasciare Mihriban, la Turchia e partire per Amsterdam. La donna non riesce ad accettare la nuova situazione e corre ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021) Nelledi- Le ali del, che torna martedì 11alle 16:35 su Canale 5,decide dire tutto e tutti e partire.- Le ali deltorna con la puntata di martedì 11su Canale 5 alle 16:35. Leprospettano grossi cambiamenti per la famiglia Divit. Stanco delle continue liti con la sua ex moglie, che non accennano a placarsi per via della gelosia della sua compagna e delle continue frecciatine di Huma,prende una decisione drastica: lasciare, lae partire per Amsterdam. La donna non riesce ad accettare la nuova situazione e corre ...

