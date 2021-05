Csm: Riesame Roma respinge ricorso Contrafatto (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Marcella Contrafatto, ex impiegata al Csm, sul materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni disposte dai pm della Procura capitolina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021), 10 mag. (Adnkronos) – Il Tribunale deldiha respinto ilpresentato dalla difesa di Marcella, ex impiegata al Csm, sul materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni disposte dai pm della Procura capitolina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Csm Riesame Altri guai in arrivo per Davigo. L'ex segretaria cambia idea: sono pronta a collaborare ...inquirenti capitolini ma la sua difesa ha fatto ricorso al tribunale del Riesame, sostenendo che "manca il presupposto per la configurabilità del reato". La Contrafatto, sospesa dalle funzioni al Csm,...

Verbali, Davigo e Storari non seguirono le procedure indicate dal Csm Il Riesame di Roma si è riservato di decidere sul ricorso presentato da Alessia Angelini, difensore dell'impiegata del Csm ora sospesa. La difesa aveva chiesto la restituzione del materiale ...

piercamillo davigo al tg2 2 piercamillo davigo al tg2 2 Anna Maria Greco per ilgiornale.it Altri guai in arrivo per Davigo. L'ex segretaria cambia idea: sono pronta a collaborare Roma. Sei giorni fa Marcella Contrafatto si era a ...

