Crollo Juve: è un addio alla Champions? (Di lunedì 10 maggio 2021) Crollo Juve: la squadra si Pirlo perde in casa con il Milan (0-3). Ora i bianconeri sono quinti in classifica, fuori dalla zona Champions League. Atalanta e Napoli vincono rispettivamente fuori casa. La squadra di Gasperini straripa al Tardini contro il Parma (2-5), mentre quella di Gattuso dilaga al Picco, contro lo Spezia (1-4). Battuta d’arresto della Lazio, che perde 2-0 a Firenze, contro la formazione di Iachini. In coda, dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Cagliari (1-3), si fa tragica la situazione del Benevento di Pippo Inzaghi. Crollo Juve: perde lo scontro diretto con il Milan Ieri sera allo Stadium è accaduto qualcosa che nessuno aveva potuto prevedere ad inizio stagione o a stagione in corso: che la Juve non potesse arrivare tra le prime ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021): la squadra si Pirlo perde in casa con il Milan (0-3). Ora i bianconeri sono quinti in classifica, fuori dzonaLeague. Atalanta e Napoli vincono rispettivamente fuori casa. La squadra di Gasperini straripa al Tardini contro il Parma (2-5), mentre quella di Gattuso dilaga al Picco, contro lo Spezia (1-4). Battuta d’arresto della Lazio, che perde 2-0 a Firenze, contro la formazione di Iachini. In coda, dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Cagliari (1-3), si fa tragica la situazione del Benevento di Pippo Inzaghi.: perde lo scontro diretto con il Milan Ieri sera allo Stadium è accaduto qualcosa che nessuno aveva potuto prevedere ad inizio stagione o a stagione in corso: che lanon potesse arrivare tra le prime ...

