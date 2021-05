Covid, oggi nessun decesso in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. E Johnson allenta ancora le restrizioni (Di lunedì 10 maggio 2021) Per i medici britannici non c’è dubbio: è l’effetto dei vaccini. Il Regno Unito sta inanellando una serie di risultati positivi nel contrasto alla pandemia da Coronavirus e oggi, 10 maggio, è arrivato un dato importante anche per il suo valore simbolico: nessuna persona in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord è morta a causa della Covid-19. Zero decessi. Quattro morti, invece, sono stati segnalati in Galles. In tutto il Regno Unito, negli ultimi sette giorni, sono decedute 70 persone, il 33,3% in meno rispetto alla settimana precedente. Il 67,3% della popolazione britannica ha ricevuto la prima dose di vaccino, il 33,9% invece ha completato il ciclo vaccinale. «Il Covid, tuttavia, è ancora in circolazione – ricordano gli esperti -, ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) Per i medici britannici non c’è dubbio: è l’effetto dei vaccini. Il Regno Unito sta inanellando una serie di risultati positivi nel contrasto alla pandemia da Coronavirus e, 10 maggio, è arrivato un dato importante anche per il suo valore simbolico:a persona indelè morta a causa della-19. Zero decessi. Quattro morti, invece, sono stati segnalati in Galles. In tutto il Regno Unito, negli ultimi sette giorni, sono decedute 70 persone, il 33,3% in meno rispetto alla settimana precedente. Il 67,3% della popolazione britannica ha ricevuto la prima dose di vaccino, il 33,9% invece ha completato il ciclo vaccinale. «Il, tuttavia, èin circolazione – ricordano gli esperti -, ...

