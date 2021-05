Covid, in India ancora 3.754 decessi in 24 ore (Di lunedì 10 maggio 2021) Il ministero Indiano della Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore si contano nel Paese 366.161 nuovi casi di Covid - 19 e 3.754 decessi. Si tratta di cifre leggermente in calo rispetto ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 maggio 2021) Il ministerono della Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore si contano nel Paese 366.161 nuovi casi di- 19 e 3.754. Si tratta di cifre leggermente in calo rispetto ai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rimpatriata la coppia rimasta bloccata in India una settimana. Anche il marito ha il Covid. Entrambi i coniugi sono… - Corriere : India, la coppia rientrata in Italia ora è grave in ospedale con il Covid - Corriere : India, la coppia rientrata in Italia ora è grave in ospedale con il Covid - BinaryOptionEU : RT 'Covid #India, più di 400mila contagi e oltre 4mila morti. - VoceGiallorossa : ??LIVE COVID-19 - 24 milioni di vaccini somministrati in Italia. India, numeri sempre alti #ASRoma #Vocegiallorossa… -