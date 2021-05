Cosa succederà all’Isola dei famosi nella puntata di stasera (Di lunedì 10 maggio 2021) A distanza di tre giorni dall’ultimo appuntamento, l’Isola dei famosi 2021 torna in onda questa sera su Canale 5 per la sedicesima puntata. La finale di giugno si avvicina a grandi passi e il gruppo dei naufraghi è destinato ad assottigliarsi di settimana in settimana. Le anticipazioni ci confermano che stasera a lasciare l’isola sarà una tra Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e Francesca Lodo, le tre concorrenti finite in nomination nel corso dell’ultima puntata. Emanuela è stata votata dal leader della settimana Isolde Kostner, mentre la Lodo e la madre di Giulia Salemi rispettivamente dal gruppo dei Primitivi e da quello degli Arrivisti. Anticipazioni Isola dei famosi della puntata di stasera 10 maggio Le anticipazioni sulla sedicesima puntata ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 10 maggio 2021) A distanza di tre giorni dall’ultimo appuntamento, l’Isola dei2021 torna in onda questa sera su Canale 5 per la sedicesima. La finale di giugno si avvicina a grandi passi e il gruppo dei naufraghi è destinato ad assottigliarsi di settimana in settimana. Le anticipazioni ci confermano chea lasciare l’isola sarà una tra Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e Francesca Lodo, le tre concorrenti finite in nomination nel corso dell’ultima. Emanuela è stata votata dal leader della settimana Isolde Kostner, mentre la Lodo e la madre di Giulia Salemi rispettivamente dal gruppo dei Primitivi e da quello degli Arrivisti. Anticipazioni Isola deidelladi10 maggio Le anticipazioni sulla sedicesima...

