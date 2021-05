Contributi autonomi e professionisti, bella notizia in arrivo: cosa succede (Di lunedì 10 maggio 2021) Arriva un’ottima notizia per autonomi e professionisti che potrebbero essere esonerati parzialmente da alcuni Contributi Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto interministeriale che permetterà ai lavoratori autonomi ed ai professionisti di essere esonerati dal pagamento dei Contributi. “Gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l’Inps per dare corso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Arriva un’ottimaperche potrebbero essere esonerati parzialmente da alcuniIl ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto interministeriale che permetterà ai lavoratoried aidi essere esonerati dal pagamento dei. “Gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l’Inps per dare corso L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Dreiblumen : @MarcoBatarea @bioccolo Che noi autonomi lavoriamo da sempre in smart, ci paghiamo tutte le spese d'ufficio, di agg… - GattusoLuca : @AndreaOrlandosp Caro Sig Ministro volevo ringraziarla dal profondo del cuore per aver firmato lo stop dei contribu… - TheItalianTimes : Buone notizie per le #PartiteIva: in arrivo il decreto attuativo per il cd. #annobianco con #esonero dal pagamento… - zazoomblog : Stop ai contributi per autonomi e professionisti firmato il decreto - #contributi #autonomi #professionisti - paolapiscopello : RT @LeggiOggi_it: Il decreto per l'esonero dei #contributi 2021 per autonomi e professionisti è stato firmato. Qui i dettagli ?? https://t.c… -