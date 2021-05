Clubhouse arriva su Android negli Stati Uniti E intanto i download per Apple continuano a crollare

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 maggio 2021) A febbraiosembrava quello che nelle riunioni marketing si definisce «the place to be», il posto giusto in cui stare. Dopo la prima ondata di interesse sembra che il social basato sulle interazioni audio abbia già perso il suo slancio. Non esistono dati sul numero di utenti che ancor usano l’applicazione. Il portale Sensor Tower però ha radunato lestiche sui: a febbraio sono9,6 milioni, a marzo 2,7 milioni e ad aprile solo 900 mila. In tutto il mondo. Abbastanza per parlare di flop? Non ancora. Nelle ultime oreha sfoderato una mossa attesa da tempo che potrebbe assicurargli la fetta più grossa degli utenti di smartphone.è stata rilasciata la versione dedicata ad, ...