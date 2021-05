Chiesti 10 anni di carcere per l'ingegnere finto ginecologo (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Condannare a 10 anni di reclusione e al pagamento di una multa di 40 mila euro un 50enne brianzolo che si fingeva ginecologo con il nome di 'dottor Berti' per adescare e poi abusare ragazzine minorenni. È la richiesta di pena del pm di Milano Francesca Gentilini nel processo con rito abbreviato in cui l'uomo deve rispondere di 18 capi d'imputazione, tra cui violenza sessuale, adescamento, pornografia minorile e sostituzione di persona, che avrebbe commesso tra l'aprile 2014 e il febbraio 2019. Inoltre al gup Manuela Accurso Tagano la rappresentante dell'accusa ha chiesto di disporre la misura cautelare in carcere nei confronti del 50enne per due episodi di violenza sessuali e quelli di pornografia minorile. Il 'dottor Berti' era stato arrestato a inizio del 2019 dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver abusato di una 15enne e di una 17enne e ... Leggi su agi (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Condannare a 10di reclusione e al pagamento di una multa di 40 mila euro un 50enne brianzolo che si fingeva ginecologo con il nome di 'dottor Berti' per adescare e poi abusare ragazzine minorenni. È la richiesta di pena del pm di Milano Francesca Gentilini nel processo con rito abbreviato in cui l'uomo deve rispondere di 18 capi d'imputazione, tra cui violenza sessuale, adescamento, pornografia minorile e sostituzione di persona, che avrebbe commesso tra l'aprile 2014 e il febbraio 2019. Inoltre al gup Manuela Accurso Tagano la rappresentante dell'accusa ha chiesto di disporre la misura cautelare innei confronti del 50enne per due episodi di violenza sessuali e quelli di pornografia minorile. Il 'dottor Berti' era stato arrestato a inizio del 2019 dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver abusato di una 15enne e di una 17enne e ...

