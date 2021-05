Camorra | ordini boss ad affiliati con un cellulare in cella

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’arresto avvenuto nel febbraio 2020, iNicola e Gennaro Sautto, in piena pandemia, tenevano sotto controllo le piazze di spaccio e impartivanoaglidal carcere grazie a un: è quanto emerge dalle indagini che oggi hanno consentito ai Carabinieri e alla DDA (pm Ivana Fulco e Liana Esposito, procuratore aggiunto Rosa Volpe) di assestare un duro colpo all’organizzazione camorristiche che gestiva secondo gli inquirenti, quella che viene definita la più importante piazza di spaccio dell’Europa occidentale, nel tristemente noto Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Complessivamente sono state eseguiti, 51 misure cautelari (47 arresti in carcere, un arresto ai domiciliari e tre divieti di dimora). I “capi piazza” pagavano al clan delle quote ...