Belen Rodriguez | arriva il docu-reality su tutta la famiglia? Il rumor

Leggi su cityroma

(Di lunedì 10 maggio 2021), al via ilsula: anche Ignazio Moser tra i protagonistista vivendo davvero un periodo d’oro. La showgirl argentina, al settimo cielo per l’arrivo ormai imminente della sua seconda figlia Luna Marì, si sta preparando per una nuova stagione televisiva di successo. Santo Pirrotta, nel suo spazio a Ogni Mattina, ha annunciato chesarebbe molto entusiasta per un nuovo progetto. È stata la stessa showgirl a rivelare durante una diretta Instagram di avere qualcosa che bolle in pentola, e oggi, Santo Pirrotta ha svelato di cosa si tratta. A quanto pare prossimamente potrebbe andare in onda unsu ...