Battlefield 6, trailer in arrivo questa settimana? I 2WEI stuzzicano i fan (Di lunedì 10 maggio 2021) Proprio recentemente, la maggior parte degli insider ha iniziato a sostenere che l'annuncio di Battlefield 6 è stato rinviato a tempo indeterminato. Ma a quanto pare, lo studio DICE intende ancora fare un annuncio ufficiale per quanto riguarda il nuovo sparatutto e potrebbe presentare il primo trailer del gioco proprio questa settimana. Almeno, questo dettaglio è stato accennato dal gruppo musicale 2WEI su Twitter, dove ha augurato un buon lunedì e ha annunciato l'uscita di due trailer di gioco con la loro partecipazione questa settimana. Presumibilmente uno di questi (o forse entrambi?) sarà il trailer di Battlefield 6. Finora, di Battlefield 6 sappiamo che è stato progettato per console di ultima ...

