Banca Centro Emilia | nel 2020 utile netto a 2 | 5 milioni

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Il CdA dipresenterà ai soci – mercoledì 12 maggio – i dati del bilancio, che si chiude con undi 2,48di euro, a conferma del trend positivo iniziato nel 2012. Verrà proposta la distribuzione di un dividendo per circa 300 mila euro, in relazione al possesso delle quote sociali, mentre attraverso la quota didestinato a riservaaccresce il Common Equity Tier One ratio al 17,01% dal 14,55% del 2019. Ladi credito cooperativo – che fa parte del Grupporio Cassa Centraleed è presente con 28 filiali nel territorio compreso fra le province di Ferrara, ...

Il CdA di Banca Centro Emilia presenterà ai soci - mercoledì 12 maggio - i dati del bilancio 2020, che si chiude con un utile netto di 2,48 milioni di euro, a conferma del trend positivo iniziato nel 2012.