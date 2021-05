Amici 20, Sangiovanni svela i suoi dubbi a Giulia: “Che ne sarà di noi?” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il talent sta per volgere al termine ma ad Amici 20 Sangiovanni e Giulia continuano a chiedersi cosa succederà nelle prossime settimane. Sta per calare il sipario sul programma di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 10 maggio 2021) Il talent sta per volgere al termine ma ad20continuano a chiedersi cosa succederà nelle prossime settimane. Sta per calare il sipario sul programma di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

sangiulia_love_ : RT @la_pesantezza: “vai, schiaccia play” Nunca Estoy è andata diretta nella mia playlist. Le mie lacrime per i #sangiulia sono come i roto… - FedericaDiMarz1 : RT @Claudia61653750: Cioè ma ci rendiamo conto che ad amici siamo passati da giaia che sabato andrà a presentare il suo singolo con Sean Pa… - Sof03408614 : RT @la_pesantezza: “vai, schiaccia play” Nunca Estoy è andata diretta nella mia playlist. Le mie lacrime per i #sangiulia sono come i roto… - cordisco_pia : RT @la_pesantezza: “vai, schiaccia play” Nunca Estoy è andata diretta nella mia playlist. Le mie lacrime per i #sangiulia sono come i roto… - jwowwjwoww7777 : RT @la_pesantezza: “vai, schiaccia play” Nunca Estoy è andata diretta nella mia playlist. Le mie lacrime per i #sangiulia sono come i roto… -