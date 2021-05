Amici 20, brutta sorpresa per Alessandro Cavallo: Enula è tornata con l’ex famoso? (Di lunedì 10 maggio 2021) Oltre che per la sua voce angelica e per l’abitudine di colorarsi la faccia e le braccia con dei colori a tempera, la cantante Enula è diventata famosa ad Amici 20 per la storia d’amore con il bel ballerino Alessandro Cavallo. Ma se quest’ultimo si trova ancora in casetta e sabato prossimo parteciperà alla finale di questa edizione del programma di Maria De Filippi, lei è stata eliminata qualche puntata fa. E, una volta a casa, avrebbe riallacciato i rapporto con il suo ex fidanzato, cantante anche lui. Si tratta di un ragazzo famoso non solo perché due anni fa ha partecipato al Festival di Sanremo, ma anche perché figlio di un noto attore: stiamo parlando di Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio Gassmann, leggenda del cinema italiano. I due si erano ufficialmente ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 maggio 2021) Oltre che per la sua voce angelica e per l’abitudine di colorarsi la faccia e le braccia con dei colori a tempera, la cantanteè diventata famosa ad20 per la storia d’amore con il bel ballerino. Ma se quest’ultimo si trova ancora in casetta e sabato prossimo parteciperà alla finale di questa edizione del programma di Maria De Filippi, lei è stata eliminata qualche puntata fa. E, una volta a casa, avrebbe riallacciato i rapporto con il suo ex fidanzato, cantante anche lui. Si tratta di un ragazzonon solo perché due anni fa ha partecipato al Festival di Sanremo, ma anche perché figlio di un noto attore: stiamo parlando di Leo Gassmann, figlio die nipote di Vittorio Gassmann, leggenda del cinema italiano. I due si erano ufficialmente ...

Advertising

isarforbes : che brutta cosa l’ossessione amici miei - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Linda e Jean-Marcel sono gli amici con cui vorremmo chiacchierare e scherzare durante una brutta giornata, questa è la forz… - FarodiRoma : Linda e Jean-Marcel sono gli amici con cui vorremmo chiacchierare e scherzare durante una brutta giornata, questa è… - LaRoby32216441 : La cosa più brutta? Avere fra queste persone amici ma anche parenti.... Se e quando ne usciremo, per me sarà tutto… - MassiSilver : @Agenzia_ANSIA_ Penso che avendo confidenza sia stata sincera anche se schietta d'altronde non vedo perché un eter… -