A Napoli non piove mai | il film di e con Sergio Assisi stasera su Rai2

stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda A Napoli non piove mai, la commedia diretta e interpretata da Sergio Assisi, sul senso dell'amicizia; in seconda serata arriva Gomorroide. stasera su Rai2, dalle 21:20, nuovo appuntamento con la commedia partenopea. A Napoli non piove mai, film diretto e interpretato da Sergio Assisi, è la proposta per la prima serata, mentre, dopo le 23:00, arriva Gomorroide. A Napoli non piove mai racconta la storia di Barnaba (Sergio Assisi), che dopo l'ennesimo litigio col padre, che ogni giorno lo invita a trovarsi un lavoro stabile, e dopo la rottura con la fidanzata, che lo ...

